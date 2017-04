Plus d'infos sur l'exposition Abbaye Du Mont-saint-michel à Le Mont saint Michel

Ouvert de 9h à 19h de mai à août et de 9h30 à 18h de sept. à avril. Fermeture: 01/01, 01/05, 25/12. Visites nocturnes en juillet & août de 9h à 23h (sauf dimanche).

Gratuit pour les moins de 26 ans ressortissants de l'Union Européenne et POUR TOUS LE 1ER DIMANCHE DU MOIS DE NOVEMBRE A MARS.Billet valable 1 an à compter de la date d'émission. ACCES COUPE-FILE !La Merveille de l'Occident inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCOSurgissant des sables et des flots, le Mont-Saint-Michel apparaît comme un défi de l'homme sur les éléments et le temps. L'Abbaye vous invite à une rencontre avec l'histoire des hommes et la force de la nature. Cet édifice est un prodige d'architecture avec l'église abbatiale, le cloître surplombant la baie, le réfectoire et le promenoir aux moines.